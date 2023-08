Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geisterradler nach Verkehrsunfall flüchtig

Warendorf (ots)

Flüchtig ist ein Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 7.8.2023, 6.45 Uhr an der Einmündung Warendorfer Straße/Bürgermeister-Corneli-Ring in Ahlen ereignet hat. Der Unbekannte befuhr als Geisterradler den Radweg der Warendorfer Straße ortsauswärts. Eine 21-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem grauen Opel Astra den Bürgermeister-Corneli-Ring und bog nach rechts auf die Warendorfer Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Geisterradler, der stürzte. Der Fahrradfahrer schien unverletzt und fuhr nach kurzem Gespräch weiter. Allerdings wurden keine Kontaktdaten ausgetauscht. An dem Auto der Ahlenerin entstand ein deutlicher Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Geisterradler machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

