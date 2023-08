POL-WAF: Warendorf/Kreis Warendorf. Zentralstandort der Polizei an der Waldenburger Straße wieder telefonisch erreichbar - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 7.8.2023, 11.28 Uhr

Warendorf (ots) - Eine Autofahrerin hat sich bei einem Autounfall am Montag (07.08.2023, 07.45 Uhr) in Wadersloh-Liesborn leicht verletzt. Die Wadersloherin fuhr in ihrem Pkw auf der Lippstädter Straße (L 852) in Wadersloh-Liesborn Richtung Cappel. Aus noch unklarer Ursache kam sie nach rechts von der Straße ab, verlor die Kontrolle über das Auto und blieb in einem Graben stehen. Rettungskräfte brachten sie zur ...

