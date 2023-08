POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind über das Wochenende in eine Apotheke in Drensteinfurt eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag (05.08.2023, 13.00 Uhr) und Montag (07.08.2023, 08.25 Uhr) Zutritt zu den Räumen an der Wagenfeldstraße. Hier stahlen sie unter anderem einen Tresor samt Inhalt und flüchteten. Hinweise zu den Tätern oder dem Diebstahl bitte an die Polizei Ahlen, Telefon ...

