Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Pedelecfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 4.8.2023, 10.10 Uhr wurde eine Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Konrad-Adenauer-Allee/Zur dicken Linde in Oelde schwer verletzt. Ein 73-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Straße Vicarie Platz und bog nach links auf die Konrad-Adenauer-Allee ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Oelderin, die mit ihrem Pedelec die Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Innenstadt querte. Die 65-Jährige stürzte auf den Pkw und verletzte sich. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

