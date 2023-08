Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Wegen Hilferufe und Knallgeräusche Polizei informiert

Warendorf (ots)

Am Samstag, 5.8.2023, 21.15 Uhr wurde die Polizei zum Akazienweg in Ennigerloh gerufen, da Hilferufe und Knallgeräusche von Anwohnern wahrgenommen wurden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hörten sie Schussgeräusche, die nicht zugeordnete werden konnten. Ein weiterer Anwohner konnte konkretere Hinweise auf den möglichen Verursacher und dessen Wohnung liefern. Dort stellten Polizisten fest, dass der 83-Jährige mit einer Waffe in der Hand aus dem Fenster schaute. Diese warf der Ennigerloher nach polizeilicher Aufforderung weg. Es handelte sich hierbei um eine Schreckschusspistole. In der Wohnung fanden die Beamten noch mehrere Luftgewehre und Munition. Die Einsatzkräfte stellten diese Gegenstände sowie die Pistole sicher. Der Senior wurde in Gewahrsam genommen und nach Einbindung des Ordnungsamtes sowie eines Arztes in eine Fachklinik gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell