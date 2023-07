Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Binnenschiff durchfährt die Eisenbahnbrücke bei Drielake und wird dabei stark beschädigt

Oldenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, um 17:20 Uhr, ist es bei der Eisenbahnbrücke Drielake in Oldenburg zu einem Zusammenstoß mit einem Binnenmotorschiff gekommen. In Folge der Berührung des Binnenmotorschiffes (BMS) mit dem Brückenunterbau ist das Brückenhaus des BMS gänzlich abgerissen worden. Glücklicherweise kam es bei diesem Unfall zu keinen Personenschäden; auch die Eisenbahnbrücke, die kurzfristig für den Verkehr gesperrt werden musste, weist keine Beschädigungen auf. Die Freigabe der Eisenbahnbrücke erfolgte nach einer Begutachtung durch einen DB Notfall-Manager noch am selben Abend. Da die Brücke des Binnenmotorschiffes abgerissen wurde, ist durch die zuständige Verkehrszentrale Bremen ein Weiterfahrverbot ausgesprochen worden; der Schiffsführer durfte das Binnenschiff aber noch bis zur Schleuse Oldenburg verholen. An der Schleuse Oldenburg werden dann weitere Untersuchungen und eventuell Reparaturen erfolgen.

Die Wasserschutzpolizei in Brake hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg