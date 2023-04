Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auseinandersetzung FR-Stühlinger, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Freiburg

- Stühlinger

Am Ostersonntag, dem 09.04.2023, zw. 23:15 Uhr und 23:30 Uhr, kam es in Freiburg in der Nähe der Sparkassenfiliale in der Eschholzstraße möglicherweise zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen.

Zeugen dieser Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg unter der Rufnummer 0761 882-2880 in Verbindung zu setzen.

Stand: 03:00 Uhr

FLZ/as (KDD/ms)

