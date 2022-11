POL-PIOPP: Beschädigtes Fahrzeug nach Unfall gesucht

Mommenheim (ots) - Im Zeitraum zwischen 11.11., 22:00 Uhr und dem 12.11.2022, 10:00 Uhr kam es in Mommenheim in der Straße Auf dem Erbesgarten zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades. Der Geschädigte hatte seinen Roller der Marke Yamaha am Abend noch vor seinem Haus mittels Lenkradschloss gesichert stehen gesehen. Am nächsten Morgen war der schwarze Roller nicht mehr auffindbar. Sollte in der Nacht diesbezüglich ...

