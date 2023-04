Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 06.04.2023, bis Freitag, 07.04.2023, 15:00 Uhr, kam es in Emmendingen, Karl-Friedrich-Straße, zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Graffiti.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurden in der gesamten Karl-Friedrich-Straße, sowie zum Teil auch in angrenzenden Nebenstraße, etliche Graffitis an Schaufenster, Haustüren und Briefkästen mit Lackfarbe aufgesprüht.

Zum aktuellen Stand der Ermittlungen sind ca. 30 Beschädigungen dieser Art bekannt, der entstanden Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE - FLZ PPFR

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell