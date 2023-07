Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Entwarnung: Verdacht auf Blindgänger nicht erhärtet - Keine Evakuierung

Südtangente bleibt bis 3. Juli gesperrt

Karlsruhe (ots)

Weitergeleitete Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt:

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Schwarzwaldkreuz keine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, für die eine frühere Sondierung Verdachtsmomente ergeben hatte. Stattdessen waren die Experten auf einen mit Stabbrandbomben gefüllten Schüttbehälter gestoßen. Der Fund kann ohne weitere Maßnahmen abtransportiert werden. Es besteht keine Gefahr.

Im Vorfeld waren die von einer eventuellen Evakuierung betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner informiert worden. Die in Aussicht gestellte Räumung des Gebietes am frühen Morgen des 1. Juli findet nicht statt. Einsatzkräfte im Evakuierungsgebiet geben per Lautsprecherdurchsage sowie über Warn-Apps Entwarnung.

Vollsperrung der Südtangente noch bis 3. Juli:

Die Südtangente bleibt für Sicherheitsüberprüfungen bis 5 Uhr am Montag, 3. Juli, zwischen den Ausfahrten 1 (Oststadt) und 4 (Bulach) in beide Richtungen voll gesperrt. Die Umleitungen werden bereits auf den Autobahnen A5 und A8 ausgeschildert. In Karlsruhe wird der der Verkehr über die B10 (Kriegsstraße) und Brauerstraße umgeleitet. Eine weitere Umleitung ist die B3, Ortsumfahrung Wolfartsweier und weiter über die L605.

Weitergeleitet durch: Kai Lampe, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

