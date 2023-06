Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten offenbar eine mehrtägige Urlaubsabwesenheit der Bewohner aus und brachen in ein Einfamilienhaus im Querfurter Weg in Eggenstein ein. Die Tat wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr von einer Bekannten der Familie entdeckt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten sie mehrere Räume im Obergeschoss, bevor sie vermutlich über eine Terrassentür verschwanden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen

