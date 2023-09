Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Neue Bezirksdienst-Beamtin in Grefrath - Frauke Frantzen übernimmt

Grefrath (ots)

Schlüsselübergabe am Bezirksdienstposten in Grefrath - und natürlich auch für den Streifenwagen, der in Grefrath unterwegs ist.

Polizeihauptkommissar Dietmar Borgs ist nach 22 Jahren im Bezirksdienst in Grefrath am 31. August in den Ruhestand gegangen. Seine Nachfolgerin ist Polizeioberkommissarin Frauke Frantzen. Die 44-Jährige kommt aus Oedt und war seit 24 Jahren im Wach- und Wechseldienst auf der Polizeiwache in Kempen. Sie freut sich auf die neue Aufgabe, die sie am vergangenen Freitag bereits angetreten hat. /hei (876)

