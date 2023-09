Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kempen-Unterweiden (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW verletzte sich ein 56jähriger Pedelec-Fahrer zum Glück nur leicht.

Gegen 17:20 h hatte sich auf der Unterweidener Straße vor der Kreuzung mit der Hülser Straße an der Ampel ein Stau gebildet. Ein 54jähriger Kempener fuhr mit seinem PKW über den Fahrstreifen für den Gegenverkehr links am Stau vorbei, da er an den Kreuzung nach links in Richtung Kempen abbiegen wollte. Ein 56jähriger Pedelec-Fahrer kam aus dem kurz vor der Kreuzung einmündenden Lötschen Weg und wollte zwischen den im Stau stehenden PKW hindurch fahrend die Unterweidener Straße überqueren. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Pedelec-Fahrer zum Glück nur sehr leicht, er benötigte keine weitere ärztliche Hilfe. / mikö (881)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell