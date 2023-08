POL-STH: Versuchter Betrug

Nienburg (ots) - (KEM) Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagmittag in ein Haus an der Bruchstraße in Nienburg eingedrungen und haben Bargeld als auch Schmuck entwendet. Die Unbekannten betraten das Haus vermutlich durch die Terrassentür, die die Geschädigten während Gartenarbeiten hatten offen stehen lassen, und suchten in mehreren Zimmern nach Bargeld und Wertgegenständen. Wer hat am Donnerstag zwischen 11.50 ...

