Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen 07.09.2023 hat es gegen 05.00 Uhr eine Körperverletzung auf ´Markplatz` in Kaldenkirchen gegeben. Ein 43-jähriger Nettetaler fuhr mit seinem Fahrrad von der Aral Tankstelle in Richtung der Kaldenkirchener Innenstadt, als ihn drei unbekannte Tatverdächtige vom Fahrrad schubsten und anschließend möglicherweise traten und würgten. Im Anschluss daran flohen die Unbekannten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der 43-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Zuvor hielten die drei männlichen Unbekannten sich an der Aral Tankstelle auf und werden wie folgt beschrieben: Erstens zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 1.85 Meter groß, trug eine graue Jogginghose und hatte kurze, braune Haare. Zweitens zwischen 25 und 35 Jahre alt, ebenfalls circa 1.85 Meter groß, trug eine schwarze Jogginghose, hatte kurze braune Haare und war mit einem E-Scooter unterwegs. Drittens auch zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 1.80 Meter groß, war dunkel gekleidet und hatte schwarze Haare. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 02162/377-0 entgegen. / AM (882)

