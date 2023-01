LPI-G: GPS-Antenne gestohlen

Gera (ots) - Im Laufe der letzten Woche sprühten unbekannte Täter mit weißer Farbe ein Hakenkreuz und einen Schriftzug an ein Werbeschild an der Kreuzung Eisenberger Straße/ Zeitzer Straße. Es entstand Sachschaden, die aufnehmenden Beamten machten das verfassungswidrig Symbol unkenntlich. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Kripo (0365/ 8234-1465). (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

