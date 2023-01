LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung vor Diskothek

Gera (ots) - Hermsdorf. Einen erheblichen Sachschaden verursachten Unbekannte, als sie in der Nacht von Samstag (28.01.23) zu Sonntag (29.01.23) in ein Einfamilienhaus am Hermsdorfer Anger gewaltsam einbrachen. In dem Haus durchsuchten die Täter diverse Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie eine geringe Menge Bargeld, bevor sie flüchteten. Die Kriminalpolizei Gera (0365/ 8234-1465) ermittelt und sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die relevante ...

mehr