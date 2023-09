Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Autofahrer kollidiert alkoholisiert mit Rettungswagen

Bad Wildbad (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen ist es am Samstagabend in Calmbach gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr am Samstagabend gegen 21:45 Uhr ein 28-jähriger VW-Fahrer die Höfener Straße von Höfen kommend in Fahrtrichtung Bad Wildbad. Als dieser von einem Rettungswagen überholt wurde überfuhr der 28-Jährige offenbar die Mittellinie, woraufhin es zur Streifkollision der beiden Fahrzeuge kam. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Autofahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Christian Koch, Pressestelle

