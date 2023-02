Polizei Bielefeld

POL-BI: Junge Mädchen greifen Stadtbahnfahrgast an

Bielefeld (ots)

HHo/Bielefeld,

Am 23.02.2023. gegen 13.30 h, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Schlägerei in der Stadtbahnlinie 3. Die Stadtbahn wartete an der Haltestelle Rathaus. Beamte der Stadtwache trafen an der Bahn auf einen Geschädigten mit einer Kopfplatzwunde. Nach Angaben der Mitfahrer hatten sich zunächst 3 junge Mädchen in der Bahn auffällig benommen. Sie spuckten auf den Boden und verspritzten Bier aus mitgeführten Flaschen. Der später geschädigte 21jährige Bielefelder sprach sie an und forderte sie auf, dies zu unterlassen. Daraufhin schlug ihm eines der Mädchen eine leere Bierflasche an den Kopf. Die Flasche zerbrach dabei. Ein weiteres Mädchen warf seine Flasche in Richtung des Geschädigten. Die Flasche schlug in eine Absperrscheibe. Sowohl die Flasche als auch die Scheibe zerbrachen. Das dritte Mädchen trat dem Geschädigten in den Rücken. Als die Bahn dann an der Haltestelle Rathaus anhielt, flüchteten die Mädchen. Sie konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung an der Heeper Str. angetroffen werden. Zwei Mädchen mussten aufgrund ihrer Alkoholisierung auf Anordnung der zuständigen Richterin eine Blutprobe abgeben. Danach wurden sie im zuständigen Kommissariat erkennungsdienstlich behandelt. Die Mädchen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

