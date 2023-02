Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Schmuck, Wein und Tiefkühlkost

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 09.02.2023, und Mittwoch, 22.02.2023, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Rembrandtstraße ein. Möglicherweise sind der oder die Täter beim Abtransport ihrer umfangreichen Beute bemerkt worden. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt, wer hat etwas Auffälliges an dem Wohnhaus bemerkt?

In dem Tatzeitraum überwanden die Einbrecher einen Gartenzaun des Grundstücks und näherten sich einer Hausrückseite. Dort brachen sie ein Fenster auf und stiegen in das Wohnhaus ein. Die Unbekannten sammelten zahlreiche Lebens- und Genussmittel, mehrere Flaschen Wein, Gläser mit eingekochtem Obst, eine Kaffeemaschine, Werkzeuge und Schmuck ein und verschwanden mit ihrer Beute.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell