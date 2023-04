Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: 3 Angler und die Wasserschutzpolizei und retten Mann aus dem Strelasund

Waldeck (ots)

Am 21.04. rief gegen 14:25 Uhr eine weibliche Person bei der Rettungsleitstelle der Polizei an und teilte mit, dass eine männlich Person von einem Angelboot ins Wasser gefallen ist und es aus eigner Kraft nicht wieder ins Boot schafft. Die Wasserschutzpolizei Stralsund wurde daraufhin durch die Einsatzleitstelle in Neubrandenburg alarmiert. Zeitgleich erfolgte die Mitteilung an die Rettungsleitstelle See der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Die Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund trafen wenige Minuten später mit dem Polizeischlauchboot am Ort ein und konnten den Angler aus dem Wasser retten. Der Mann wurde zur Dienststelle am Querkanal in Stralsund gebracht und mit Decken gewärmt. Die Rettungswagenbesatzung traf kurze Zeit später ebenfalls auf der Dienststelle ein und übernahm die medizinische Versorgung des Mannes. Anschließend brachten sie den leicht unterkühlten Angler ins Heliosklinikum. Die Polizei bedankt sich bei den Anglern die den Mann mit Leinen im Wasser gesichert haben bis die Beamten eingetroffen sind. PK Laurinajtis, WSPI Stralsund

