Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 05.10.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigungen an zwei Kraftfahrzeugen

In dem Zeitraum vom 04.10.2023, 19:00 Uhr, bis zum 05.10.2023, 09:00 Uhr, werden zwei vor dem Schützenhaus in Clausthal-Zellerfeld geparkte Pkw (Renault in Blau & Honda in Blau) durch eine bislang unbekannte Person mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt. An den Fahrzeugen entsteht ein geschätzter Schaden von insgesamt 4.000 Euro.

Diebstahl von Baustahl

Durch bislang unbekannte Personen wird diverser Baustahl (Ankerstangen) im Wert von 10.000 - 15.000 Euro von einer Baustelle in Wildemann, Hindenburgstraße, entwendet. Die Baustelle war mit einem Bauzaun umfriedet. Die Tatzeit kann hier vom 28.09.2023 bis 04.10.2023 eingegrenzt werden.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der Sachverhalte gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 9531-0 zu melden.

i. A. Bergsen, PK

