Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Deufringen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (08.08.2023) 18.00 Uhr und Mittwoch (09.08.2023) 14.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter im Bergweg in Deufringen ihr Unwesen. Sie hebelten ein Fenster im Bereich der Terrasse einer Doppelhaushälfte auf und gelangte so ins Innere des Hauses. Dort brachen sie eine verschlossene Tür auf, so dass sich auch Zugang in die zweite Haushälfte verschaffen konnten. Bislang steht noch nicht fest, was die Einbrecher gestohlen haben. Auch die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

