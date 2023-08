Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: drei Fahrzeuge der Kirchlichen Sozialstation beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Sachsenheim ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt, nachdem zwischen dem 06.07. und dem 31.07.2023 insgesamt drei Fahrzeuge der Kirchlichen Sozialstation in der Karl-Heinz-Lüth-Straße in Großsachsenheim beschädigt wurden. Es handelt sich um zwei VW UP und einen Opel Corsa, die über Nacht an der E-Ladesäule standen, um aufgeladen zu werden. Unbekannte Täter manipulierten vermutlich mit Schrauben die Reifen der Autos, die in der Folge Luft verloren und hierauf nicht mehr einsatzfähig waren. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

