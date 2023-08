Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Marbach am Neckar: Tote Frau nach Kellerbrand in Mehrfamilienhaus entdeckt - Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, den 6. August, kam es zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses im Eisenachweg in Marbach am Neckar. Bei den Löscharbeiten wurde eine 28-jährige Bewohnerin des betroffenen Hauses tot im Keller aufgefunden. Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ergab sich ein Tatverdacht gegen den 28-jährigen Ehemann der Toten, der noch am 6. August festgenommen werden konnte und sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befindet (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5575468).

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr aus einer Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg. Der Mann hat bislang keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht.

Die Leiche der 28-Jährigen wurde am Dienstag, den 8. August, obduziert. Im Hinblick auf weitere Untersuchungen und die laufenden Ermittlungen können hierzu derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell