POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 31. Kalenderwoche

Trier (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag, 24. Juli, im Zeitraum von 18 bis 19:30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Trierweilerweg in Trier und entwendeten diverse Gegenstände. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen abgeben können, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Trier unter der 0651-97792290 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier ...

