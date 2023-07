Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Unfälle aufgrund starker Regefälle

Schweich (ots)

Am Dienstag, 25.07.2023, ereigneten sich in der Zeit zwischen 06.45 und 09.00 Uhr insgesamt sechs Verkehrsunfälle, alleine fünf auf der A 1 zwischen Wallscheid und Wittlich, sowie ein Unfall auf der A 60 Höhe Bergweiler. Ursächlich für alle Unfälle war eine nicht an die Witterungsbedingungen angepasste gefahrene Geschwindigkeit. Im Zusammenhang mit den starken Regelfälle gerieten die Fahrzeuge ins Schleudern, prallten gegen die Leitplanke oder landeten im Straßengraben. Bei den Unfällen wurde eine Person schwer-, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Eine weitere Person zog sich leichte Verletzungen zu. Bei den übrigen Unfällen blieb es bei Sachschäden. Insgesamt dürften Sachschäden in Höhe von ca. 100000,-EUR entstanden sein.

