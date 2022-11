POL-SE: Pinneberg - Raub auf Verbrauchermarkt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, den 30.10.2022, ist es im Tangstedter Eichholzkoppelweg, Ecke Hauptstraße, zum Einbruchsversuch in den dortigen Supermarkt gekommen. Um 01:50 Uhr (Winterzeit) wurde der Alarm an dem Gebäude ausgelöst. Polizeibeamte stellten bei der anschließenden Überprüfung Spuren eines Einbruchversuchs fest. Der/die Täter gelangten allerdings nicht in das Gebäude. Die Fahndung mit ...

mehr