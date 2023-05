Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 7.5.2023, 17:56 Uhr "Radfahrer nach Sturz verstorben" - Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich (ots)

Im Nachgang des Unfalls vom Sonntag (7. Mai 2023) konnte das Verkehrskommissariat Emmerich einen Zeugen ermitteln. Dieser gab an, den 59-jährigen Radfahrer an der Einmündung Neuer Steinweg / Neumarkt - etwa 150 Meter vor dem späteren Fundort - gesehen zu haben. Der Mann habe dort mit seinem Rad auf dem Gehweg gelegen. Der Zeuge hielt an und kümmerte sich gemeinsam mit zwei weiteren Personen - vermutlich ein Ehepaar - um den 59-Jährigen. Man half ihm auf, woraufhin der Mann mit seinem Fahrrad weiter über den Gehweg in Richtung Oelstraße gelaufen sei. Die beiden unbekannten Personen und weitere Zeugen werden nun gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

