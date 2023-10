Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.10.2023

Goslar (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchten bislang Unbekannte in einen Heimwerkermarkt in Goslar Baßgeige einzusteigen.

Zwischen Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.50 Uhr, versuchten der oder die Täter gewaltsam in die Geschäftsräume eines Malermarktes in der Ottostraße einzudringen, was jedoch nicht gelang. Hierbei wurden jedoch Sachschäden verursacht.

Wer Hinweise auf Tatverdächtige oder Tatumstände geben kann, wird gebeten, die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 339-0 anzurufen.

+++

Die Polizei Goslar sucht nach einem grünen Lkw, der am Montagmittag nach einem Verkehrsunfall auf der B 6 vom Unfallort geflüchtet ist.

Eine 60-jährige Frau aus Goslar war gegen 12.55 Uhr mit ihrem Skoda Fabia an der Anschlussstelle Feldstraße auf die B 6 in Richtung Bad Harzburg aufgefahren, als ein auf dem Überholfahrsteifen fahrender grüner Kipplaster plötzlich auf die rechte Spur wechselte. Hierbei übersah er offensichtlich den Skoda, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß kam und der Skoda gegen die rechte Leitplanke gedrückt wurde. Der Lkw setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort.

An dem Skoda entstanden durch die Kollision großflächige Beschädigungen an der linken Seite. Die Fahrzeugführerin wurde durch einen Rettungswagen zur medizinischen Beobachtung in das Klinikum Goslar gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Kipplaster geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05321) 339-0 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell