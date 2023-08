Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Flüchtiger Unfallfahrer gesucht

Korschenbroich (ots)

Der rechte Außenspiegel und vordere Kotflügel eines auf der Bruchstraße in Korschenbroich geparkten Pkw wurde in der Zeit von Freitag (11.08.) 20:30 Uhr bis Samstag (12.08.) 08:30 Uhr beschädigt und der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit. Es konnte jedoch in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug ein Fahrradhelm aufgefunden werden, ob dieser im Zusammenhang mit den Schäden am Pkw steht ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Das Verkehrskommissariat 1 in Neuss hat diese übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Verursacher geben können sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

