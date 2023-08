Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: aggresiv gegenüber den Beamten geworden

Bad Salzungen (ots)

Durch den Rettungsdienst wurde die Polizei am 05.08.2023 gegen 03:00 Uhr informiert, dass sie Unterstützung in Bad Salzungen, Am See benötigen. Dort war eine vermutlich stark alkholisierte Person in den See gefallen.

Während der Abklärung des Sachverhaltes wird ein 46jähriger Mann sehr ausfallend und aggressiv gegenüber der Polizei. Wie es sich herausstelle, hatte dieser zuvor schon eine Sachbeschädigung begangen, indem er mit der Faust eine Scheibe eingeschlagen hatte. Dabei hat er sich auch selbst nicht unerheblich an der Hand verletzt, dies aber nicht medizinisch behandeln lassen. Auch vor Ort am See weigert er sich zunächst sich behandeln zu lassen, konnte jedoch dann durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht werden.

