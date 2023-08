Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zäune beschädigt

Bad Salzungen / Wiesenthal (ots)

Am 04.08.2023 in der Zeit zwischen 4 und 5 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an Zaunsfeldern an zwei Grundstücken in Wiesenthal, so dass ein Schaden in Höhe von zirka 180 Euro entstand. Es ist nicht auszuschließen, das der Schaden durch unbekannte Täter auf dem Heimweg von der Kirmes verursacht wurde.

