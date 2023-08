Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: wilde Schubserei und Körperverletzung unter Gartennachbarn

Schmalkalden (ots)

Am Freitagmittag kam es gegen 11:15 Uhr in einer Gartenanlage in Schmalkalden, Grasberg zu einer zunächst nur verbal geführten Streitigkeit zwischen einer 59jährigen und einem 8jährigen Jungen. Der Streit eskalierte derart, dass der Junge mit einem Handfeger geschlagen wurde, anschließend kam die 26jährige Mutter hinzu und schubste und schlug die 59jährige. In der folgenden Rangelei mit noch weiteren hinzu geeilten Personen landeten mehrere davon in einer angrenzenden Hecke, wodurch insgesamt 3 Beteiligte leicht verletzt wurden.

