Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerin schwer verletzt

Bad Salzungen / Tiefenort (ots)

Am 04.08.2023 gegen 08:10 Uhr kam es in Tiefenort in der Landwehrgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Entsorgungsfahrzeug und einer Fußgängerin. Ersten Ermittlungen zu Folge ist die 69jährige Fußgängerin zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße gelaufen und vermutlich mit dem Entsorgungsfahrzeug zusammengestoßen und gestürtzt. Dabei verletzte sie sich an beiden Beinen und musste ins Klinikum verbracht werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen.

