LPI-SHL: Brennende Tonnen

Schmalkalden (ots) - Gleich zwei E-Bikes, welche in einem Heizungskeller eines Wohnhauses in der Stumpfelsgasse in Schmalkalden abgestellt waren, wurden in der Zeit von Sonntag bis Mittwoch von unbekannten Dieben entwendet. Es handelt sich um ein blaues E-Bike der Marke Cube sowie um ein grünes Pedelec derselben Marke im Gesamtwert von knapp 8.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Langfinger bzw. auf den Verbleib der Räder geben können, werden gebeten, sich telefonisch ...

mehr