LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Eisfeld (ots) - In der Nacht zu Mittwoch zwischen 02:30 Uhr und 03:10 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Schalkauer Straße in Eisfeld und entwendeten dort mehrere Elektrokabel im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor. Zeugen melden sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0201089 bei der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr