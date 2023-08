LPI-SHL: Tasche aus Auto gestohlen

Veilsdorf (ots) - Bislang unbekannte Täter suchten vergangenes Wochenende eine Baustelle in der Schackendorfer Straße in Veilsdorf auf. Dort entwendeten sie ein Starkstromkabel und kippten eine Baustellentoilette um. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter Angabe des Zeichens 0200201 an die Hildburghäuser Polizei (03685 778-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

