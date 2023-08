LPI-SHL: Kabeldiebe am Werk

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Donnerstag die Seitenscheibe eines in der Lubenbachstraße in Suhl abgestellten VWs ein und entwendeten eine Arbeitstasche, welche sich zum Tatzeitpunkt im Auto befand. Zeugenhinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens 0200761 telefonisch von der Suhler Polizei (03681 369-0) entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 ...

