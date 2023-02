Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: ERGÄNZUNG zu Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Nach dem Wohnungsbrand in Wildeshausen von Sonntag, 26. Februar 2023, haben die Ermittlungen zur Brandursache ergeben, dass sich die Brandausbruchstelle in der betroffenen Wohnung auf einem Sofa befunden hat. Fremdverschulden oder technische Ursachen können ausgeschlossen werden.

Der vom Sofa geborgene Leichnam ist am Dienstag, 28. Februar 2023, obduziert worden. Dabei wurde festgestellt, dass es sich zweifelsfrei um den 51-jährigen Bewohner gehandelt hat. Er ist an einer Rauchgasvergiftung gestorben.

+++ Pressemitteilung von Sonntag, 26. Februar 2023 +++

Am Sonntag, den 26.02.2023, um 10:33 Uhr wurde in der Kaiserstraße in Wildeshausen ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet.

Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster. Alle zwölf Bewohner der nicht betroffenen Wohnung hatten bereits das Gebäude verlassen und blieben unverletzt. Der 51-jährige Bewohner der brandbetroffenen Wohnung konnte leider nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup mit ca. 60 Einsatzkräften vor Ort, welche den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnten. Das Gebäude ist zunächst nicht mehr bewohnbar, alle Bewohner kommen zunächst bei Bekannten und Verwandten unter. Die Kaiserstraße war während des Einsatzes voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

