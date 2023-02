POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: KORREKTUR (Unfallort) Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 28 in der Gemeinde Hatten +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein dunkler VW Polo ist am Sonntag, 26. Februar 2023, in Delmenhorst erheblich beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Der Kleinwagen wurde gegen 21:30 Uhr auf dem Parkplatz der Graftwiesen in der Nähe des dortigen Basketballplatzes abgestellt. Als die Fahrerin gegen 23:00 Uhr zum Pkw zurückkehrte, stellte sie Kratzer und Beulen an der ...

