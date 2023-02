Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Schulgebäude in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 27. Februar 2023, gegen 17:00 Uhr, bis Dienstag, 28. Februar 2023, gegen 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude im Brendelweg in Delmenhorst. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Die Täter verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster der Schule Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und elektronische Geräte entwendet.

Am Dienstag, gegen 07:00 Uhr, wurde ebenfalls ein versuchter Einbruch in ein Schulgebäude in der Stedinger Straße gemeldet. Hierbei wurde beim Aufhebeln eines Fensters ein akustischer Alarm ausgelöst. Diebesgut konnten die Täter nicht erlangen.

Wer Hinweise zu beiden Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221-15590 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell