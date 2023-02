POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall am Bahnübergang in Ahlhorn

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 27. Februar 2023, gegen 16:00 Uhr, in Großenkneten wurde eine Person leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 41-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem VW die Straße Am Rieskamp in Großenkneten und muss anhalten. Der dahinterfahrende 20-jährige ...

mehr