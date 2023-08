Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Essen kochen eingeschlafen

Bad Salzungen (ots)

Eine Gefahren- und Brandmeldung in einer Wohnung in Bad Salzungen in der Otto-Grotewohl-Straße löste am 04.08.2023 gegen 08:30 Uhr ein auf dem Herd stehender Topf aus. Der 68jährige Wohnungsinhaber war während des Kochens vermutlich eingeschlafen und es gab eine starke Rauchentwicklung, durch das vergessene Essen auf dem Herd. Mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation wurde der Wohnungsinhaber ins Klinikum verbracht. EIne Gefahr für die anderen Hausbewohner bestand nicht.

