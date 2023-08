Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Massive Rauchentwicklung

Schmalkalden (ots)

Am Freitagnachmittag machte sich um 13:20 Uhr ein größerer Polizei und Feuerwehreinssatz erforderlich. Besorgte Anwohner hatten eine massive Rauchentwicklung in der Nähe der Kasseler Straße beobachtet, daraufhin begaben sich Fahrzeuge der Polizei und Feuerwehr auf die Suche nach der Ursache. Im Bereich der Erbsäcker wurde dann ein älteres Ehepaar festgestellt, das in ihrem Garten gerade frischen und somit feuchten Grünschnitt in einer Feuerschale verbrannte und somit die starke Rauchentwicklung verursachte. Neben der gefertigten Ordnungswidrigkeitenanzeige auf Grund des unerlaubten Verbrennens von Grünschnitt kommen noch die einsatzbedingten Kosten auf das Ehepaar zu.

