POL-PDLU: Unfall mit verletztem Radfahrern nach Frontalzusammenstoß

Schifferstadt (ots) - Unmittelbar vor dem Kreisverkehr in der Speyerer Straße bremste am Sonntag, 11.09.2022, gegen 15:00 Uhr, eine PKW-Fahrerin ab. Ein ihr folgender PKW-Fahrer fuhr ihr in der Folge auf. Es kam zum Sachschaden in Gesamthöhe von circa 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Polizeistreife fest, dass der PKW-Fahrer sein Fahrzeug mit ...

mehr