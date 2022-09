POL-PDLU: (Schifferstadt) Auffahrunfall entlarvt Fahren ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) - Am 11.09.2022 gegen 11:29 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau die B39 aus Neustadt kommend in Richtung Speyer. An der Auffahrt zur B9 wollte sie eigentlich in Fahrtrichtung Ludwigshafen auffahren. Jedoch fuhr sie mit ihrem Pkw über die Abfahrt auf die Bundestraße auf und anschließend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Ludwigshafen. Dort war sie in langsamen Tempo auf der Überholspur ...

