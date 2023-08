Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in eine Schule

Kaarst (ots)

Eine Grundschule am Marienplatz in Kaarst-Holzbüttgen wurde von Freitag (11.08.) 16:30 Uhr bis Montag (14.08.) 06:45 Uhr Schauplatz eines Einbruches. Nach ersten Erkenntnissen gelangten Unbekannte mit roher Gewalt und durch Aufbruch mehrerer Fenster in die Schule. Auch hier wendeten sie rohe Gewalt an, brachen diverse Klassenzimmertüren auf und beschädigten Inventar. Ob Diebesgut erlangt wurde ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diese hat das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst übernommen. Ebenso suchen die Ermittler Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 300 zu melden.

