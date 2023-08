Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte rauben Kopfhörer

Neuss (ots)

An der Haltestelle Niedertor in Neuss wurde am Freitag (11.08.), gegen 19:50 Uhr, ein 22 Jahre alter Düsseldorfer von einem unbekannten Mann angerempelt. Dieser war in Begleitung zwei weiterer Personen. Der mutmaßliche Tatverdächtige schlug dem Düsseldorfer in sein Gesicht und wurde zu Boden gestoßen. Als er auf dem Boden lag, traten alle drei Unbekannte auf ihn ein und entrissen seine Kopfhörer, welche er im Ohr trug. Die drei Männer flüchteten über den Wierstraetweg, in Richtung der Drususallee.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Angaben zu den drei Männern machen? Zeugen werden gebeten, sich unter 02131-3000 zu melden.

Der mutmaßliche Tatverdächtige, welcher zugeschlagen hat, wird auf eine Größe von circa 180 bis 185 Zentimeter geschätzt. Er sei circa 30 Jahre alt, habe eine kräftige Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Der Mann trug eine Sonnenbrille, ein beiges T-Shirt und habe einen Vollbart.

Der zweite Unbekannte sei circa 25 Jahre alt und 160 bis 165 Zentimeter groß. Er habe eine schmale Statur, ein südländisches Erscheinungsbild und trug eine Kappe sowie schwarze Bekleidung. Unteranderem eine schwarze Lederjacke.

Der dritte Unbekannte sei circa 30 Jahre und circa 170 Zentimeter groß. Der Mann mit dem südländischen Erscheinungsbild trug ein grünes Hemd und habe lange, lockige Haare sowie einen Bart.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell