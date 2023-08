POL-NE: Einbrecher hebeln Haustür auf - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots) - Am Freitag (11.08.), in der Zeit von 07:00 bis 07:30 Uhr, haben Unbekannte an der Straße "Am Rennbahnpark" die hintere linke Seitenscheibe eines weißen Skoda Fabia eingeschlagen. Bei ihrer Suche nach Wertsachen fanden die Diebe im Handschuhfach eine Geldbörse, in der sich auch eine Kreditkarte befand. Die Karte wurde im Laufe des Vormittags bei mehreren Einkäufen belastet. Ebenfalls am Freitag (11.08.), ...

